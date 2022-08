. Un'altra settimana è cominciata, speranze e obiettivi non sono cambiati. Ma questa settimana, è l'ultima. Ed è pure bella corta, perché il gong suona alle 20 di giovedì 1° settembre.da Parigi si attende di accogliere Fabian Ruiz, a Torino di salutare quei giocatori che a Paredes devono fare spazio.Andando con ordine, resta ancora un punto che Juve e Psg non hanno ancora condiviso. È quello che deve portare il diritto di riscatto a diventare obbligo, al netto di tutte le situazioni collaterali è lì che manca ancora (manca da giorni) l'intesa tra i due club. Ostacolo che tutti vogliono in ogni caso superare, sia al Psg che alla Juve: in tal senso procedono senza sosta i dialoghi, la valutazione complessiva compresa tra i 15 e i 20 milioni poi non appare più in discussione. Così come la volontà del giocatore, che vuole la Juve, la vuole da tempo. Così anche la mediazione di Lisandro Pirosanto (stesso agente di Angel Di Maria) è votata a portare Paredes in bianconero in tempi utili.Nel frattempo la Juve lavora per le uscite. Sul frontesi muove qualcosa, i bianconeri in un modo o nell'altro puntano a salutarlo in extremis anche perdendoci molto: c'è lo Sporting Lisbona in pole, sondaggi anche da Everton, Porto e Lione. È di nuovo la Cremonese invece a premere per il prestito di Nicolò, a cui non resta altro da fare che scegliere la piazza migliore con mezza serie A che lo corteggia. Bloccato in attesa di Paredes c'è Nicolò, playmaker e vice-Locatelli fin qui, promesso sposo del Monza. E Denis? Partita aperta, lo svizzero fa resistenza ma la Juve resta intenzionata ad ascoltare ogni offerta che può arrivare in questi ultimi tre giorni di mercato.