Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola delinea le strategie a centrocampo della Juventus e spiega che il club bianconero sostituirà Leandro Paredes, centrocampista argentino che non verrà riscattato dal PSG, con Nicolò Rovella, calciatore attualmente in prestito al Monza. Poi per rinforzare il centrocampo si darà l'assalto a Davide Frattesi: è lui la prima scelta per sostituire Adrien Rabiot, in scadenza di contratto.