La Juve non gira, Kostic non ingrana. Di chi è la colpa? Non del giocatore, secondo il primo allenatore dell'esterno serbo Vlad Capljic: "Non è colpa sua se le la Juve non sta andando bene. Parliamo di un top team - ha detto a La Gazzetta dello Sport - e sono sicuro che in qualche modo si rialzerà. Quando lo farà, state sicuri che Kostic sarà tra i protagonisti".



I NUMERI - Arrivato dall'Eintracht Francoforte per 12 milioni di euro, in bianconero Kostic ha totalizzato nove presenze e tre assist tra campionato e Champions League, diventando decisivo nei due pareggi contro Fiorentina e Salernitana.