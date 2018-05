Martin Araoz, agente di Franco Armani, portiere del River Plate su cui ci sarebbe l'interessamento della Juve, ha parlato a Tuttojuve.com:



Nella giornata di ieri, diversi giornali hanno riportato l'indiscrezione di un interesse della Juventus per il suo assistito Franco Armani. Cosa ci può dire? C'è qualcosa di vero?

"Ho ricevuto diverse chiamate da alcuni club, ma sinceramente con la Juventus non ho avuto nessun contatto. Vedremo quel che succederà. Posso dire che Franco si trova davvero a suo agio nel River Plate e vorrebbe continuare a vivere questo sogno".



Come hai giudicato la sua stagione?

"La stagione è stata quella che tutti speravamo per fortuna, ha continuato sullo stesso livello degli anni scorsi. Solo che, però, il River è più rilevante a livello mondiale".



E' in lizza per un posto al mondiale con la sua nazionale. Quante possibilità ci sono?

"Speriamo che il sogno di giocare con l'Argentina la Coppa del Mondo si compia, lui cercherà di riuscirci con tutte le sue forze. Siamo molto vicini a realizzarlo: se avverrà, sono sicuro che potrà essere il titolare senza alcun dubbio".



In Italia lo conosciamo molto poco. Come lo descriveresti? Quali sono i suoi punti di forza?

"È un portiere molto completo, il suo punto di forza è sicuramente la testa. La sua mentalità vincente è basata sullo sforzo e sul lavoro! È abituato a combattere sempre per cose importanti".



Che poi, il suo nome e cognome sono molto italiani.

"Ovviamente ha la possibilità di poter diventare comunitario. Ci sono tutti i documenti da presentare affinchè si possa realizzare questo".