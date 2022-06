In diretta a Radio Punto Nuovo è intervenuto Andrea D'Amico, intermediario di mercato e agente tra gli altri di Nicolò Fagioli: "Fagioli al Napoli in una trattativa Fabian Ruiz-Juventus? Mai parlato di Nicolò con il Napoli, il progetto dei bianconeri è chiaro e presto arriveremo ad una decisione comune a noi e al volere del club. Osimhen? Un giocatore molto forte, speriamo possa avere meno sfortuna di quella che ha avuto in questi due anni. Con un po' di buona sorte, il Napoli può finalmente godersi il fuoriclasse che è Osimhen".