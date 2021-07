uno che non sempre ha visto verificarsi le proprie previsioni ma che in questa situazione ha sempre tenuto la barra dritta sulle proprie certezze: diceva che CR7 sarebbe rimasto a marzo, lo ha detto e ribadito, confortando anche un tifoso alla Continassa nel giorno del raduno.: una carriera infinita e appena tre trasferimenti, il primo dallo Sporting allo United fa eccezione, poi le esperienze a Real e Juve sono cominciate dal proprio giorno uno e anche prima.Anche se ora c'è un cronometro che è partito, perché la Juve ovviamente non può aspettare in eterno. Può servire quindi riassumerla questa storia: Ronaldo ha chiuso la stagione con la volontà di cambiare aria, Mendes non ha trovato nulla se non l'opzione Psg che resta a sua volta vincolata al nodo Mbappé, tecnicamente non ha mai chiesto la cessione né però ha comunicato alla Juve di voler restare, le voci portoghesi legate al rinnovo sono poi tutta un'altra storia ancora che non ha trovato sponda alla Continassa., a fronte della giusta condizione lo lascerebbe partire anche subito voltando pagina definitivamente oggi e non tra una stagione. Avere Ronaldo è una cosa, doverlo sostituire è un'altra, allora bisogna mettere un limite. E quel limite è stato fissato nel 25 luglio o poco poco più in là. Se nel frattempo ilMadrid non dovesse aver accelerato sul frontedando il via libera al Psg per puntare tutto su Ronaldo, allora CR7 dovrebbe restare al suo posto. La posizione della Juve è questa, quindi si può cominciare a contare: meno dieci, domani meno nove. Con la consapevolezza che “non c'è la sfera di cristallo”.