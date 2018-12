La Juventus ha raccolto 43 punti su 45 nelle prime 15 giornate di campionato. Un ruolino da record nella storia della Serie A, ma anche in quella dei cinque migliori tornei d'Europa. Eguagliata la marcia del Paris Saint-Germain in Francia quest'anno, oltre al Tottenham in Premier League nel 1960/61, al Barcellona in Liga nel 2012/13 e al Manchester City di Pep Guardiola lo scorso anno, sempre in Inghilterra. Come ricorda oggi La Gazzetta dello Sport, la peculiarità di questi percorsi, che non fa di certo sorridere i bianconeri, è che tutti si sono conclusi con il titolo in patria, ma senza la conquista della Champions League.