Il 3 novembre del 1976 la Juventus ospita il Manchester United, prossimo avversario della squadra di Massimiliano Allegri in Champions League, al Comunale di Torino. Ormai 42 anni fa, ecco una vittoria che è di buon auspicio in vista della prossima sfida ai Red Devils. Secco 3-0 in favore dei bianconeri, che ribaltano la sconfitta di misura dell'andata grazie alla doppietta di Boninsegna e alla rete finale di Benetti.