Un solo allenamento in programma oggi per Bentancur, Bonucci, Douglas Costa, Cuadrado, Dybala e Ronaldo, al mattino.

Uno solo, ma intenso: i sei bianconeri hanno disputato una partitella a ranghi misti con la seconda squadra bianconera, continuando così a mettere benzina nel motore, alzando il livello del lavoro.

Sono arrivati anche i primi gol, per Cuadrado, Dybala e Ronaldo.

Domani i bianconeri riposeranno, perché martedì sono invece attesi da una doppia sessione di lavoro. Il giorno dopo, poi, il gruppo si allargherà, con l’arrivo di chi ha disputato la tournée americana, oltre che di Mario Mandzukic, per poi completarsi venerdì, con il rientro di Matuidi.