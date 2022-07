Vendere de Ligt per fare all in su Zaniolo. È questa l’idea della Juventus, che in attesa di fare cassa con l’olandese ha fatto passi avanti per trovare l’accordo con l’entourage del giocatore della Roma. L’intesa tra le parti è vicina: si sta lavorando sulla base di un contratto da 4 milioni a stagione più bonus, alcuni facilmente raggiungibili e altri legati agli obiettivi della squadra di Allegri.



LA RICHIESTA - La Juventus si è inserita con insistenza tra la Roma e Zaniolo, che vorrebbe un rinnovo con aumento dell’ingaggio - l’attuale scadenza è fissata per giugno 2024 - ma al momento è tutto in stand by. Il classe ‘99 vorrebbe lo status di giocatore importante non solo in campo ma anche a livello economico, la Roma per ora non ha accontentato le richieste ed è pronta a valutare offerte in arrivo.



COSTO TOTALE - Quanto serve? Circa 40/45 milioni totali - la formula può essere titolo definitivo o in prestito con obbligo - ai quali la Juve potrebbe aggiungere anche una percentuale sulla futura rivendita per convincere i giallorossi a farlo partire. La Juve fa passi avanti per Zaniolo, l’accordo col giocatore è vicino.