La Juventus continua a sperare nel ritorno a Torino di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo è stato nuovamente messo sul mercato dall'Atletico Madrid dopo il mancato riscatto da parte proprio dei bianconeri che però, se i Colchoneros non dovessero trovare una soluzione a titolo definitivo, tornerebbero prepotentemente in corsa per riportare la punta alla corte di Allegri, magari nuovamente in prestito.