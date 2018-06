La Juventus ha deciso di fare un passo indietro nella trattativa per l'acquisto del cartellino di Aleksandr, centrocampista classe 1996 del CSKA Mosca e della nazionale russa. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, i bianconeri non hanno intenzione di accelerare con i russi, visto che, al momento, Golovin non sarebbe una priorità per il centrocampo di Allegri, ma, eventualmente, un investimento per il futuro a condizioni economiche accettabili.