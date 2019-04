Uno tira l'altro. Si rafforza l'asse sul mercato tra Mino Raiola e la Juventus. Che accoglie Wesley, terzino brasiliano classe 2000 appena arrivato in saldo dal Flamengo. Un affare apripista per altre trattative con l'agente, già da tempo al lavoro per il rinnovo del contratto di Moise Kean. In scadenza tra un anno a giugno 2020, ma pronto a firmare per le prossime cinque stagioni con uno stipendio quintuplicato rispetto all'attuale ingaggio da 550 mila euro netti a stagione.



POGBA - E non finisce qui. Infatti i dirigenti bianconeri sono interessati ad altri due calciatori rappresentati da Raiola: Paul Pogba e Matthijs de Ligt. Il centrocampista francese tornerebbe volentieri a Torino e a sua volta la Juve lo riaccoglierebbe a braccia aperte, ma bisogna fare i conti col Manchester United (che non vuole perderlo) e con il Real Madrid, che vuole regalarlo a Zidane. Il contratto del 'Polpo' scade a giugno 2021, esattamente come quello di de Ligt.



DE LIGT - Sul difensore olandese c'è da battere la concorrenza del Barcellona, in ottimi rapporti con l'Ajax come dimostra l'operazione de Jong, già definita lo scorso gennaio in vista del prossimo mercato estivo. I campioni d'Italia fanno leva proprio sul fattore Raiola, che ha rotto i legami col club catalano dai tempi di Zlatan Ibrahimovic, arrivato dall'Inter nel 2009 e ceduto al Milan un anno dopo. In una recente intervista lo stesso de Ligt ha spiegato: "Mi concentro solo sul campo, al mio futuro ci pensa Raiola".