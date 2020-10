La Juventus mette gli occhi su Camavinga, nuova stella del calcio francese e fresco di primo gol in Nazionale. Il classe 2002 piace anche al Real Madrid, ma, come scrive Tuttosport, i bianconeri giocano sull'ottimo rapporto con la proprietà transalpina: l'intesa con Pinault è forte, come testimonia la cessione di Rugani, e quindi la Vecchia Signora è iscritta alla corsa per l'8 rossonero.