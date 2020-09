Come anticipato questa mattina da Calciomercato.com Luca Pellegrini è pronto a diventare un nuovo giocatore del Genoa.



L'esterno sinistro di proprietà della Juventus è arrivato nel capoluogo ligure poco dopo le 15, incontrando i dirigenti rossoblù in un hotel del centro. Espletate le formalità burocratiche, il giocatore si sposterà presso la clinica convenzionata con il Grifone per sottoporsi alle visite mediche e in serata dovrebbe raggiungere il centro sportivo di Pegli per prendere visione della sua nuova realtà professionale.



Pellegrini arriva al Genoa in prestito secco per un anno.