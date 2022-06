L'esterno della Juventu, Luca Pellegrini ha parlato a Sky Sport 24, a margine del Memorial Daniel Guerini, del passaggio dalla Primavera alla Prima squadra che tanta polemica sta generando in questi giorni al seguito degli impegni della nazionale.



ALTRI HANNO GIÀ 200 PARTITE ALLA MIA ETÀ... - "Non è stato un passaggio facile. Sono stati bravissimi tutti a darmi una mano e mettermi nelle condizioni di rendere al meglio. Vedendo altri ragazzi si vede sempre di più la differenza tra settore giovanile e prima squadra: è un altro tipo di calcio. C’è poco tempo per far arrivare tutti all’essere pronti. Ci sono molte più pressioni, c’è poco tempo per sbagliare. L’ho vissuto sulla mia pelle. Vediamo ragazzi all’estero, al di là di fenomeni, che hanno 150/200 partite magari alla mia età. Questo perché iniziano a giocare prima nel calcio dei grandi".