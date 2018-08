Simone Pepe, ospite degli studi di Juventus TV, ha parlato prima del match contro la Lazio: “La mia rovesciata nel 2012 come quella di Ronaldo? La mia era un po’ più brutta (ride, ndr). Stadium? La cosa più emozionante è stata l’inaugurazione, la ricordo benissimo anche a distanza di sette anni. Il discorso del presidente, Del Piero in campo… qualcosa di emozionante. Quello che ci ha dato lo Stadium lo sanno tutti, è una marcia in più. Scudetto? Ce ne siamo resi conto strada facendo, all’inizio nessuno avrebbe puntato sulla squadra di Conte. Quello è stato il primo passo della rinascita di una società fra le migliori al mondo. CR7? Alla Juve la cultura del lavoro è fondamentale. Un giocatore del genere che si applica al 100% diventa un extraterrestre. Parlando con Bonucci, Chiellini e Barzagli ho saputo che sono rimasti stupiti anche loro dall'impegno di Ronaldo".