Il cambio di agente con l'addio a Mino Raiola e il passaggio al gruppo Pastorello è il preludio per Federico Bernardeschi per un addio a fine stagione a parametro zero. La trattativa per il rinnovo con la Juventus era stata infatti portata avanti dal vecchio agente e il cambio è arrivato proprio a pochi passi dal fotofinish dell'intesa. Per lui è sempre più calda la pista estera.