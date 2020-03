Il rinnovo di Chiellini? Ne parla oggi il Corriere di Torino: l'infortunio ha lasciato la voglia di chiudere in bellezza, così, con l'Europeo spostato di un anno, anche il suo contratto in bianconero potrebbe essere rinnovato di altri dodici mesi, così da lasciare a Chiellini la libertà di scegliere se ritirarsi al termine della prossima stagione, dopo l'ultima avventura in azzurro, quando gli anni saranno quasi 37.