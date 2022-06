Il mercato della Juve non sembra sbloccarsi, nonostante lo status avanzato di trattative come quelle che potrebbero portare Paul Pogba e Angel Di Maria all'ombra della Mole. Ma queste non sono le uniche operazioni ad impegnare i dirigenti della Continassa, perchè, come riportato da Tuttosport, Madama attende le mosse dell’Atalanta per Merih Demiral, la quale vorrebbe riscattare il giocatore turco entro fine mese per 20 milioni più 8 di eventuali bonus. I bergamaschi potrebbero prenderlo per poi venderlo in Premier League, dove si è fatto avanti l’ambizioso Newcastle. Una mossa che potrebbe effettuare anche la stessa Juventus, se Demiral tornasse a Torino.