Il rinnovo a un passo non è solo una questione economica, non può essero con la Juventus. Paulo Dybala sarà l'uomo immagine della Juventus e anche in questo senso l'argentino sta facendo passi in avanti: in campo, nello spogliatoio e nel marketing. Come racconta Tuttosport, Paulo "oltre che il successore di Chiellini e Bonucci come capitano e quello di Ronaldo come stella, nella Juventus del futuro può diventare l'erede di CR7 anche come uomo immagine".