Coutinho al Bayern Monaco complica il ritorno di Neymar al Barcellona e allora per il Paris Saint Germain il mercato in entrata nel reparto d'attacco resta bloccato. I sondaggi con la Juventus per Paulo Dybala ci sono stati e restano vivi, ma le difficoltà nel formulare un'offerta concreta, secondo goal.com lasciano il club parigino soltanto sullo sfondo nel futuro della Joya.