Gonzalo Higuain, contratto in scadenza nel 2021, è tra i giocatori che pesano di più a bilancio e ha un ingaggio decisamente elevato. Gli scambi sembrano più difficili, così come una cessione senza minusvalenza, specialmente in Argentina, nel suo River Plate. La prima pista porta sempre a un'operazione alla Tevez, con qualche giovane interessante come Carrascal a fare da contropartita. Ma non solo: per Paratici anche la rescissione è una strada possibile, visto che il risparmio sarebbe di oltre 10 milioni lordi. Una strada tracciata, Khedira, una da definire, ma che potrebbe avere lo stesso epilogo.