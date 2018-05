L’ultimo atto della Serie A è arrivato e, con la Juventus già campione d’Italia, gli ultimi verdetti riguardano la salvezza e l’ultimo posto disponibile nella prossima Champions League. Il primo match in programma per l’ultima giornata di campionato è quello di domani alle 15.00, quando allo Juventus Stadium si celebrerà il settimo scudetto consecutivo dei bianconeri e l’addio alla Vecchia Signora della leggenda vivente Gianluigi Buffon. Per Stanleybet la festa juventina dovrebbe proseguire anche in campo, con Dybala e compagni favoritissimi a 1.08 contro l’altissimo 22.00 per gli ospiti dell’Hellas Verona, pareggio a 22.00.