Secondo quanto riportato dal Corriere Torino per il rinnovo di Paulo Dybala serve ancora tempo. L’incontro con Jorge Antun previsto tra settembre e ottobre, è stato via via rimandato e ora soltanto tra fine gennaio e febbraio potrà riprendere la trattativa e trovare una soluzione che possa accontentare sia il giocatore che la Juventus. Prima però c'è il campo con Dybala che dal Sassuolo fino al derby d'Italia con l'Inter deve convincere Pirlo (e Agnelli) di essere tornato al top.