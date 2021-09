. Ora e subito. Glia una maglia da titolare fisso per il classe 2000 di Vercelli, che in questa stagione ha uno score di una rete in 5 gare disputate in maglia bianconera (4 in Serie A e una in Champions, nessuna per 90’), oltre alla doppietta in Nazionale nel 5-0 sulla Lituania., fuori dalla lista Champions e in recupero dall’infortunio il babyper il reparto offensivo, piùutilizzabili in posizioni più avanzate rispetto a quelle attuali. Fra tutti questi nomi,quindi sia contro ilmercoledì che contro ilsabato, in attesa di sapere quali saranno i reali tempi di recupero di Morata e Dybala dopo la sosta.per il prodotto del settore giovanile bianconero,fin da bambino. Dopo avercon Allegri nel 2016-17, Kean ha fatto una prima esperienza fuori da Torino(2017-18, 20 partite e 4 gol), per poi tornare alla Juve nel 2018-19 (17 presenze e 7 reti). In seguito sono arrivati, con soli 4 gol in 37 gare, e il(stagione 2020-21): 17 reti in 41 partite, giocate quasi sempre su buoni livelli. Infine, la stagione attuale, i, né per il numero di gol né per il peso specifico sulla squadra e sulle partite,a. “A Parigi sono stato vicino a grandi giocatori: prendere spunto è stata una grande fortuna. Adesso devo lavorare tanto a Torino con la Juventus:e ottenere buoni risultati”, ha dichiarato a inizio stagione., e di scaldare i tifosi della Juve, frastornati dall’avvio shock di questa ​stagione, così come ha fatto, con il gol realizzato domenica contro la Sampdoria.