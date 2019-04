Il top in difesa è una priorità per la Juve. Ma deve essere un vero top player, di quelli che difficilmente si riescono a trovare. Di quelli che però è sempre più difficile riuscire ad acquistare. La situazione di Raphael Varane è legata molto al mercato in entrata del Real Madrid, è lui la (o una delle) prima scelta per la Juve. Con un sogno (quasi) impossibile che non tramonta ancora: Kalidou Koulibaly. Bisognerà convincere Aurelio De Laurentiis, difficilissimo strapparlo al Napoli. Intanto proseguono i contatti con l'entourage del giocatore. La Juve ci prova, anche se sa che riuscirci è tutta un'altra cosa.