Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly non è intenzionato a lasciare il club partenopeo, infatti in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera il senegalese ha espresso la sua volontà di voler rimanere con gli azzurri dichiarando: "Si diventa grandi quando nella bacheca ci sono i trofei, spero di raggiungere questo obiettivo qui a Napoli. Quest’anno sarebbe bellissimo e proveremo l’impresa. Altrimenti sarà per la prossima stagione. Sono un giocatore del Napoli e darò il cento per cento per vincere qualcosa con questa maglia. Il mercato è fatto di tante chiacchiere. Preferisco i fatti, che poi ci aiutano a vincere. E a diventare grandi insieme".