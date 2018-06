E' realtà da inizio giugno nell'ordinamento sportivo italiano il cosiddetto diritto di "recompra", formula che garantisce alla società che cede un giocatore di poterlo riacquistare con un canale privilegiato a condizioni pattuite. La modifica delle Noif, firmata dal commissario Figc Roberto Fabbricini, potrebbe essere subito sfruttata dalla Juventus nella trattativa con il Genoa per Rolando Mandragora. All'ipotesi accenna Tuttosport, delineando uno scenario che consentirebbe alla Juventus di monetizzare cedendo subito sia l'ex Crotone sia Alberto Cerri per una cifra complessiva vicina ai trenta milioni. Il club bianconero non perderebbe però così il controllo sul centrocampista campano, mantenendo un'opzione per riacquistarlo nel giro di uno o due anni nel caso dovesse continuare a mostrare progressi. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, il presidente del Genoa Enrico Preziosi avrebbe dato disponibilità a questa tipologia di operazione. I rapporti tra i due club sono in questa fase buoni, come testimoniato dall'affare Perin.