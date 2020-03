Meno soldi, più creatività. In finanza, è un motto a doppio taglio, perché proprio in situazioni di emergenza sono nate sia grandi idee sia grandi truffe. Eppure, non si sfugge d'innanzi alla realtà e ciò che ne comporta: ilha ridimensionato non solo il nostro spazio vitale, ma anche il portafogli, se non di tutti, di molti.Quindi, bisognerà andare di creatività, optando per soluzioni e modelli già presenti nello sport professionistico. Lo ammette anche Fabio Paratici, quando - a Tuttosport - spiega come il calciomercato ne risentirà, al punto che ci si debba aspettare uno scenario "stile NBA".