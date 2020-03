E’ naturale, anzi quasi ovvio, chee per il sindacato che tutela gli interessi degli atleti. Tuttavia, non tutte le situazioni sono uguali e non è certo detto che gli stessi tagli siano riproducibili su tutta la Serie A (la Juve ha il monte ingaggi più alto), meno che mai in Serie B e a livello di Serie C (dove gioca la Juve Under 23) o nei campionati dilettantistici, compresi i settori giovanili e il calcio femminile.Se, dunque, da una parte, l’esempio dei calciatori bianconeri che si sono mossi in anticipo sull’Associazione Calciatori, stranamente inerte a livello di proposte forse perchè timorosa della base, è encomiabile perchè cospicuo e non simbolico, dall’altraE siccome ne esistono anche nel calcio professionistico e in quello che, pur non essendolo, richiede un impegno totale e quotidiano, l’Aic dovrà diversificare i propri interventi in un difficile equilibrio tra le esigenze di chi fa calcio e di chi lo gestisce.(niente partite e, dunque, niente prestazioni lavorative, ma anche niente incassi, niente diritti tv, niente profitti commerciali)Ecco allora che,, inclusi i dilettanti, e al calcio femminile, altrimenti destinato ad un regresso molto più rapido di quanto non sia durato il suo momento di splendore. Non so se il, quando parla dei 400 milioni da stanziare per lo sport di base - operazione cui non è demandato il Coni, ma la nuova Sport e Salute, presieduta da Vito Cozzoli - pensi anche al calcio dilettantistico, ma mi sembrerebbe strano che non lo facesse.Sempre a proposito di diritti, doveri e garanzie. Si dice: non è possibile perchè, complice la pausa per le ferie ai calciatori, la stagione 2020-2021 partirebbe in ritardo.. Primo, perchè non sottopongono il proprio fisico ad alcuno stress. Secondo, perchè esattamente come qualsiasi lavoratore del mondo, recupereranno i giorni di lavoro rinunciando ai tradizionali periodi vacanzieri. Vivo nell’operosa Brianza, dove tutte le fabbriche sono chiuse e faranno ricorso alla cassa integrazione per poter rimanere a galla. Ebbene, pensate che ad agosto, cioé nel mese dedicato alla tradizionale chiusura estiva, quest’anno faranno vacanza o invece proveranno, ciascuno nel proprio settore, a contribuire per far ripartire il mercato?sia nel finale di questa stagione che all’inizio della prossima. In caso contrario anche il calcio rischierebbe il fallimento.