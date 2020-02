Un'altra, grande prestazione. "Inizia a fare partite importanti, e il pubblico se n'è accorto da 3, 4 partite", il commento di Maurizio Sarri a DAZN. Ed è proprio così: Adrien Rabiot ha fatto una gara maiuscola, di assoluto livello. Dominante, nella mediana del tecnico toscano. E questo ha aiutato, tanto, i bianconeri nella gara vinta contro la Fiorentina. Ebbene: al momento dell'uscita, avvenuta all'87esimo per far posto a Matuidi, il centrocampista francese si è ritrovato per la prima volta abbracciato dagli applausi dello Stadium. Sì, se ne sono proprio accorti. Così come Sarri, che l'ha abbracciato calorosamente al termine della gara.