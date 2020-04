Dalle pagine del Corriere di Torino, ecco il futuro di Daniele Rugani. Il difensore sarebbe tra i cedibili per la prossima stagione. Ancora una volta, infatti, si apre un'estate di attesa per il centrale toscano, che mai come quest'anno pare vicino all'addio alla Juventus, società nella quale è approdato dopo l'intensa esperienza di Empoli. A bussare alla porta bianconera c'è il Milan, per il Corriere è il club più interessato al suo acquisto.