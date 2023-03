C'è poco altro da dire. Da dopo il, con il segno ancora ben visibile della corona da campione del mondo, Angelsi è preso tutto il peso di unasbandata, a tratti sconclusionata, comunque persa dopo la batosta della penalizzazione. E l'ha tirata su, in qualche modo. Con gol. Con assist. Con giocate importante e con la sensazione, quella data dal suo mancino, di essere una squadra comunque forte. Persino più forte delle avversità e delle sentenze. Ecco perché, al Fideo,. Non può farlo. Anche solo per una manciata di minuti, se dà la sensazione di poter scendere in campo, non c'è dubbio che tenga: è con la squadra.Così, anche così, si spiega la convocazione diper la trasferta di. Nell'allenamento della vigilia, l'argentino aveva provato solo qualche scatto e ha poi lavorato a parte, nella palestra adiacente al campo. Sembrava - ed è stato - un altro allenamento lontano dal gruppo, presagio di tutto fuorché di una convocazione. E invece ilva: correrà pure in, dove proverà a esserci, stringendo i denti e forzando quanto più possibile.