Juve, perché il Bernardeschi-bis prende quota come colpo di fine mercato

Nicola Balice

Si chiamano “occasioni di fine mercato”. Anche se le prepari e le studi da molto più tempo. La pista Federico Bernardeschi rientra proprio in questa categoria in casa Juve. Ragionamento che si potrebbe anche ribaltare pensando alla pista Juve per Bernardeschi. Il giocatore attualmente al Toronto non ha mai fatto mistero di sognare un pronto rientro alla base, durante la lunga sosta di campionato ha trascorso gran parte del tempo nell'ormai “sua” Torino e di intervista in intervista ha confermato la speranza di poter tornare alla Juve già durante questa sessione di mercato. La stessa speranza confessata anche ai tifosi fuori dalla Continassa in occasione di una delle sue visite alla squadra bianconera.



GENESI - Un'idea nata ormai da qualche mese, presa in considerazione dalla Juve che ha avviato le sue riflessioni senza fretta ma tenendo la porta ben aperta. In attesa proprio che il mercato seguisse la sua naturale evoluzione: la coppia Giuntoli-Manna ha valutato tutte le opportunità soprattutto a centrocampo, fin qui nessuna ha risposto alla doppia richiesta tecnica ed economica per poter trasformare delle ipotesi in rinforzi. Allora rimane in piedi proprio l'opzione Bernardeschi, tra le altre, più delle altre, in attesa che si arrivi a quella fatidica fase “di fine mercato”.



LA SITUAZIONE – Nonostante proprio Giuntoli abbia parlato di un mercato chiuso dalla Juve, ci sono ancora margini per almeno un rinforzo oltre a quello praticamente già definito di Tiago Djalò. Il Toronto d'altronde lascerebbe partire Bernardeschi in prestito secco, la formula ideale in questa fase dal club bianconero. E il giocatore attraverso il suo entourage ha già dimostrato di essere pronto a compiere passi importanti verso la Juve per arrivare a una rapida intesa a proposito dell'ingaggio. Con Max Allegri che già sa tutto di lui, pronto a integrarsi rapidamente in questo gruppo che conosce già in gran parte, mettendosi a disposizione come jolly per un finale di stagione che potrà vedere la Juve in corsa per lo scudetto. In sintesi: si può fare. In sintesi: l'opportunità di fine mercato potrebbe davvero essere Bernardeschi.