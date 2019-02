Negli scorsi giorni si è aperta la possibilità di un ritorno di Ferdinando Del Sole alla Juventus a gennaio. Secondo quanto riporta ilBiancoNero.com, la società bianconera ha reputato però la rosa dell'Under 23 al completo: per questo la trattativa per il trequartista napoletano - tornato al Pescara la scorsa estate - non è decollata.