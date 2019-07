Aaron Ramsey non si è ancora visto in gruppo alla Continassa. Come svela Tuttosport, il centrocampista gallese sta ancora smaletendo il brutto infortunio muscolare subito il 18 aprile in Europa League contro il Napoli. Ramsey ha iniziato le terapie con la Juventus già a maggio e si è ripresentato alla Continassa a fine giugno. Sta meglio, ma in “Casa Juve” - tenuto conto anche dei precedenti ko dell’allievo di Arsene Wenger, si vuole evitare il rischio di eventuali ricadute. Sarri intende puntare forte sul Ramsey vero, quello micidiale con i suoi inserimenti in zona gol e proprio per questo salterà la tournée in Oriente per allenarsi alla Continassa. Almeno per altri venti giorni, dunque, Ramsey non lavorerà mai coi compagni.