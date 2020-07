Maurizio Sarri spiega i motivi della sostituzione di Paulo Dybala contro l'Atalanta: "Mi sembrava che per lui fosse una partita difficile - le sue parole in conferenza stampa -, lui predilige venire incontro alla palla e girarsi, questi avversari te lo permettono poco. Vengono e ti portano via di peso. Per Paulo non era una situazione semplice a un certo punto, visto che Gonzalo ci poteva dare in questo senso negli ultimi 20' possibilità di giocare di sponda e creare qualche spazio in più abbiamo provato con quello".