Scorri la lista dei convocati e non lo trovi. Lo cerchi e ricerchi, pensi di aver visto male. Allora torni indietro più lentamente, ti aiuti con il dito. Ma Cristiano Ronaldo proprio non c'è. No, esatto. Il portoghese non è stato convocato per la partita contro il Brescia. Fantallenatori delusi, chi si aspettava di vedere il tridente con Dybala e Higuain anche. CRiposo. Almeno per questa volta la maglia con il numero 7 rimane chiusa nell'armadietto.