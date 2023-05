Può un portiere dal rendimento quasi sempre impeccabile e capace di tenere in vita lapraticamente da solo nella semifinale di Europa League a Siviglia fino alla capocciata decisiva di Lamela rappresentare un punto interrogativo in vista dell'Imminente sessione di mercato estiva? Sì, se la situazione della sua squadra è di estremo stallo fino alla fine dei giochi e forse anche oltre. Parliamo di, polacco titolare dei pali bianconeri e con un contrattoIl portiere va in scadenza a partire dalla prossima campagna, ma ha in mano, anzi nei guantoni,. Un po' com'è successo per Alex Sandro, ma se possibile con obiettivi ancora più semplici. Ecco allora che in un momento di estrema incertezza circa orizzonti e liquidità a disposizione, anche. Soprattutto se si considera che alle sue spalle c'è, di gran lunga, sempre ottimo quando coinvolto nelle rotazioni da Allegri. In sostanza, se Szczesny trovasse una soluzione per lui stimolante e portasse un'offerta congrua, magari dall'Inghilterra dovelanonostante l'ex Arsenal sia tra i più positivi nello "stillicidio" 2022-23.In questo caso,, con la fiducia di tutti. Mancherebbe il secondo portiere da inserire tra l'ex Genoa e Pinsoglio fresco di rinnovo, e in questo senso molti pensano a Marco, di proprietà dell'Atalanta ma in forza alla Cremonese retrocessa., probabilmente il più gradito dai giovani, ma a quel che risulta alla redazione di Calciomercato.com,Rimarrebbe allora da accogliere in rosa un nuovo portiere di riserva, ma prima di tutto ciò serve parlare con Szczesny, dopo il 5 giugno, per capire quale sia la strada che sarà meglio percorrere.