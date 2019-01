Jean-Clair Todibo è a un passo dal Barcellona. Il centrale francese del Tolosa ha preferito i blaugrana alla Juventus e, come si legge su Tuttosport, dietro la scelta non c'è un motivo economico. E' stata piuttosto la possibilità di avere subito chance da titolare in prima squadra a convincere il 19enne ad accettare la proposta dei catalani.