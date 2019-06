Esattamente un anno fa, Gigi Buffon decideva che il suo tempo nella Juventus era scaduto permettendogli di andare a fare le sue ultime semine professionali a Parigi. Un “non problema” per la società bianconera la quale per la difesa della sua porta poteva contare su Szczesny, un polacco dal cognome impronunciabile ma assolutamente affidabile tra pali.Venne individuato l’elemento al momento più gettonato del calcio italiano per quel che riguardava quel ruolo così delicato.