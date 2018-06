Va definendosi ora dopo ora il passaggio di Mattia Perin dal Genoa alla Juventus. Dopo la grande distanza dei giorni scorsi riguardo al costo del cartellino del 25enne di Latina, le due società stanno pian piano avvicinandosi a quella che dovrebbe essere la cifra definitiva per il concretizzarsi della trattativa.



La dirigenza rossoblù sembra infatti definitivamente essersi convinta ad accettare l'offerta dei colleghi bianconeri, accettando di incassare 10 milioni in contanti più una contropartita tecnica, individuata quasi certamente in Emil Audero. Tuttavia prima di dare il via libera all'operazione il Genoa, inizialmente dimostratosi freddo riguardo alla possibilità di portare a Pegli il giovane portiere quest'anno in prestito al Venezia, vorrebbe che il trasferimento avvenisse a titolo definitivo e non temporaneo come invece prospettato da Marotta e Paratici.



Nelle intenzioni del club più antico d'Italia Audero farebbe inizialmente il secondo ad un portiere più esperto, molto probabilmente Federico Marchetti, per poi ereditarne il ruolo da titolare nelle prossime stagioni.