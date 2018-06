Dopo l'accordo totale raggiunto nella giornata di ieri col Genoa sulla base di 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus, Mattia Perin è pronto a indossare la maglia della Juventus per le prossime 4 stagioni. Nella giornata di ieri il portiere della Nazionale ha sostenuto la prima parte di visite mediche, che saranno completate a partire dalla mattinata di domani, prima di apporre la firma sul contratto a 2,5 milioni di euro netti nella sede del club bianconero. In queste ore, Perin ha raggiunto un noto hotel del centro di Torino in compagnia del suo agente Alessandro Lucci, prima di affrontare la parte conclusiva dell'iter burocratico che lo renderà a tutti gli effetti il contendente del polacco Szczesny per il ruolo di successore di Gianluigi Buffon.