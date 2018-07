Oggi Mattia Perin si è presentato a tifosi e giornalisti. Il portiere ex Genoa è arrivato per una cifra complessiva di 15 milioni di euro ed ha scelto il numero 19 per la prossima stagione. Il motivo della scelta è stato svelato proprio dall'estremo difensore azzurro nel corso della conferenza stampa odierna: ​"Ho scelto il 19 che da 5 mesi mi appartiene un pò più perché è il giorno in cui è nata mia figlia", ha dichiarato Perin.