La Juventus riporterà alla base Emil Audero. Il portiere della Sampdoria, in prestito con diritto di riscatto, ma con la Vecchia Signora che ha il controriscatto a favore, tornerà in bianconero per 15 milioni di euro, per farlo crescere alle spalle di Szczesny. E Perin? Come scrive Tuttosport, se dovesse tornare Audero in estate, l'ex Genoa potrebbe chiedere la cessione dopo un solo anno.