Mattia Perin può lascerà la Juve a gennaio ma il trasferimento dell'ex Genoa potrebbe essere inizialmente in prestito con diritto di riscatto. Perin, infatti, pesa a bilancio per 10,6 milioni di euro, cifra che i bianconeri devono mettere a bilancio per la cessione se non vogliono incappare in una minusvalenza. Per questo la formula della cessione potrebbe essere in prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva comunque vicina ai 15 milioni di euro.