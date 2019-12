Mattia Perin lascerà la Juve per cercare giocare con continuità dopo essersi ripreso dall'infortunio. In bianconero è chiuso da Szczesny e Buffon, così il portiere, dopo il mancato trasferimento al Benfica in estate, secondo il Corriere dello Sport è sempre più vicino al ritorno al Genoa. I contatti tra le parti vanno avanti, molto dipende dal futuro di Ionut Radu, che potrebbe rientrare all'Inter a fare il vice Handanovic.