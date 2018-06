In seguito alle grandi prestazioni al Mondiale, la. Del resto era facile prevederlo: i bianconeri si erano mossi in tempi non sospetti, ma il club russo ha fiutato l'affare e ha scatenato l'asta. Ecco:, che si è vista per questo scavalcare daldi Abramovich (e presto di Sarri) nella corsa al ragazzo. Nonostante l'aumento dell'offerta iniziale, i bianconeri appaiono in questo momento defilati sulla pista che porta a Golovin. ​