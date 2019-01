In Supercoppa si giocherà una maglia da titolare con Sami Khedira, ma in realtà la posta in palio è molto più alta: perché Rodrigo Bentancur è letteralmente esploso dopo una prima stagione da riserva della Juventus e adesso scalpita per essere protagonista anche nelle sfide future, quelle che contano. Ecco che il Milan a Gedda si trasforma in un banco di prova importante in vista degli ottavi di Champions League contro l’Atlético. Proprio il club che la scorsa estate avrebbe fatto follie pur di portare il Lolo a Madrid.



